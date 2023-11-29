Лабазюка підозрюють у спробі дати хабаря чинному міністру України. Проти нього триває слідство.

За народного депутата від депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергія Лабазюка внесли заставу у розмірі 40 млн 260 тисяч гривень, який напередодні йому обрав суд як запобіжний захід.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у правоохоронних органах.

"Застава внесена", - повідомили джерела.

Зокрема, за народного депутата внесли одразу заставу після обрання 28 листопада Вищим антикорупційним судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення зазначеної суми застави.

На Лабазюка покладені процесуальні обов'язки: його зобов'язали прибувати на виклик слідчих і суду, не спілкуватися зі свідками, не покидати визначеного місця проживання.

Лабазюка підозрюють у корупції

21 листопада САП повідомила, що чинного народного депутата впіймали на підкупі топпосадовців. Згідно з повідомленням, народний обранець, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував двом посадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

У САП зауважували, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, яким пропонувались хабарі, співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.

Депутату та його спільнику - керівнику суб’єкта господарювання було повідомлено про підозру. Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про народного депутата від депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

За даними слідства, підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище в уряді України, частину хабаря у розмірі 150 тис. доларів США.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

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