Джерело УНІАН з'ясувало, про кого йдеться.

Ще одного чинного народного депутат впіймали на підкупі топпосадовців - він пропонував хабар за неправомірне виділення 1 млрд гривень на свої проекти.

Зокрема, гроші народний обранець пропонував віцепрем'єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Установлено, що народний депутат України, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонували топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування", - повідомили в САП.

В САП уточнили, що депутату вже повідомлено про підозру. Також підозру отримав його спільник - керівник суб’єкта господарювання.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства, підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище в уряді України, частину хабаря у розмірі 150 тис. доларів США.

У САП зауважують, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про народного депутата від депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

Корупція серед топчиновників та політиків України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також повідомлено про підозру іншому чинному народному депутату, який намагався підкупити посадовця біткоїнами. Депутат, за даними джерел УНІАН, йдеться про Андрія Одарченка ("Слуги народу"), запропонував топ-посадовцю Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України неправомірну вигоду за виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

За даними САП, надалі підозрюваний надав топ-посадовцю - особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тис. доларів США.

На сьогодні народному депутату було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Як відомо, раніше суд закрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова, яке стосувалося незадекларованого будинку в Іспанії.

Зазначалося, що станом на момент розгляду апеляційних скарг сторін строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплив.

У вересні ВАКС обрав запобіжний захід чинній депутатці Верховної Ради України Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні посадовими обов'язками. Суд затвердив для неї заставу у розмірі 53,6 тис. грн.

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