Депутат звинувачує владу у політичних переслідуваннях шляхом тиску на нього правоохоронних органів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про вихід народного депутата Олега Воронька із фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він оголосив заяву Воронька про вихід із фракції.

Сьогодні на засіданні парламенту Воронько звинуватив владу у політичних переслідуваннях шляхом тиску на нього правоохоронних органів.

Він зазначив, що нинішня влада "деградувала аж до кримінальних переслідувань депутата", який висловлює незгоду із рішеннями, які ухвалюються. За словами Воронька, "цькування" відбуваються через його голосування проти розпродажу землі, проти легалізації грального бізнесу, а також за його входження до МФО "Розумна політика", очолюваного Дмитром Разумковим.

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Олег Воронько обирався до парламенту у виборчому окрузі №103 Кіровоградської області. Він входив до фракції "Слуга народу" і є членом Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Оскільки депутат обирався по округу, а не по списку партії, то його вихід з фракції не є підставою для позбавлення його депутатського мандата.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тисяч гривень.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.