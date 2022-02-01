Голова ВР зазначив, що Росія створила останню кризу своїм ультиматумом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що українців "не повинні заколисувати останні заяви, що лунають з Москви".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сесію парламенту.

Стефанчук зазначив, що Україні було приємно чути, що Росія не має і ніколи не мала наміру нападати на Україну, якби не те, що "та ж Росія створила останню кризу своїм ультиматумом, якби не те, що з Кремля постійно лунають заклики про єдиний народ, якби не гібридна війна, яка триває в Україні вже 8 років, якби не продовжувалось накопичування російських військ на кордоні нашої держави".

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За його словами, попри те, що Росія своєю агресією хоче перешкодити планам України, "хочу зазначити, що ми впевнені у своїй єдності, згуртованості і ідентичності та незворотному виборі українського народу щодо власної державності та європейського курсу".

Стефанчук наголосив, що Україна ніколи не дасть поставити під сумнів право вибирати свій напрямок розвитку.

Він вважає, що активні дії міжнародних партнерів дають сподівання, що дипломатія здатна зупинити загрозу, яку створює Російська Федерація для України.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

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