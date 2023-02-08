При цьому обидвоє все ще не позбулися посвідчення народних депутатів.

Вчора, 7 лютого, в Адміністрації доріг та транспорту Дубая помітили людей схожих на народних депутатів України Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода.

Як повідомив український журналіст Михайло Ткач, Королевську та її чоловіка помітили читачі "УП". Пару зняли на відео.

За даними Ткача, Королевська та Солод приїхали отримати водійське посвідчення ОАЕ, а посвідчень народних депутатів України вони ще й досі не позбулись, хоча і написали відповідні заяви.

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"Водійське посвідчення ОАЕ можуть отримати тільки резиденти ОАЕ. А це означає що або Королевська, або Солод, або обидва депутати українського парламенту - вже стали резидентами Об‘єднаних Арабських Еміратів", - зазначив Ткач.

Батальйон Дубай - що відомо

Подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод стали фігурантами розслідування "Батальйон Дубай" журналістів видання "Українська правда".

Відзначається, що Королевська з чоловіком живе в Address Beach Resort. Подружжя в середині жовтня бачили в офісі найбільшого забудовника в місті Emaar. Вони купили нерухомості в Дубаї на 10 мільйонів доларів.

Крім того, в Головному управлінні розвідки повідомили, що Королевській кум Путіна - Віктор Медведчук - запропонував залишитися в Україні та перехопити владу одразу після окупації Росією.

Також 23 січня в ЗМІ просочилася інформація, що чотирьох народних депутатів від забороненої ОПЗЖ позбавлять мандатів, в тому числі Юрія Солода та Наталю Королевську.

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