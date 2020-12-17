У фракції відзначили, що непристойно відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза.

У фракції "Слуга народу" (СН) народні депутати домовилися між собою не їхати на дорогі курорти.

Читайте такожЖурналісти на засіданні заради застали нардепа Колюха за бронюванням готелю для відпочинкуПро це сказала в коментарі журналістам заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ. "Така рекомендація є. Вибачте, це непристойно відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні у кого не виникало питань, чому (не їздити. - Ред.)", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання, чи не пов'язано таке рішення з тим, що нардеп "Слуги народу" під час засідання ВР бронював готель для відпочинку і розглядав варіанти в Домініканській Республіці за $6750, Кравчук відповіла: "Ні. Це вже кілька тижнів. Це насправді якесь таке нормальне рішення для відповідальних політиків. У нас в принципі ніхто сильно не їздив на Мальдіви і Сейшели. Я таких не знаю, хто був... Наскільки я знаю, найбільш популярні серед теплих країн - це Єгипет, хто любить кататися на лижах - то лижі, і багато будуть відпочивати в Україні".

Відповідаючи на питання щодо того, чи була розмова з Колюхом, з приводу його відпочинку, Кравчук помітила: "він не в моїй групі. Мабуть, щось говорили. Не знаю, я з ним не спілкувалася після цього".

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Автор: УНІАН