"Наш край" вимагає від влади припинити політичні репресії на Миколаївщині, які пов'язує з другим місцем партії на місцевих виборах в області й успіхом партії у всеукраїнському масштабі.

Про це йдеться в заяві партія.

"Партія" Наш край" вимагає від влади припинити тиск і політичні переслідування членів партії у Миколаївській області. Друге місце партії на місцевих виборах в області й успіх партії у всеукраїнському масштабі не повинні бути причинами для репресій», – заявили в партії.

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Партія зазначає, що останнім кричущим випадком тиску на її членів стало встановлення прослуховувального пристрою у кабінеті Світлани Федорової – головного лікаря Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань.

«Прослушка» була виявлена у четвер, 19 листопада. Перед цим понад два тижні у кабінеті погано працював датчик пожежної системи. Після того, як датчики оглянули фахівці, у них були знайдені дроти, за допомогою яких здійснювалося прослуховування. Також у кабінеті була знайдена відеокамера», – йдеться у заяві.

«Наш край» нагадує, що це далеко не перший випадок політично вмотивованих репресій щодо Світлани Федорової. Напередодні місцевих виборів у неї відбувся обшук, який був пов’язаний з тиском на Федорову за проведений у лікарні ремонт, профінансований місцевими бізнесменами.

«У період, коли всі лікарі борються за життя пацієнтів, замість допомоги їм влада через правоохоронні органи влаштувала цькування керівництва іта паралізувала роботу лікарні», – так відреагували на обшук напередодні місцевих виборів в партії.

«Наш край» також заявив, що партія докладе усіх зусиль, щоб не допустити політичних переслідувань, захистити членів партії і виборців, які довірили партії представляти свої інтереси.

Як повідомлялося раніше, «Наш край» посів друге місце на виборах у Миколаївській області, отримавши 239 мандатів у місцевих радах, набравши 15,72%.

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Автор: УНІАН