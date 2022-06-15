Президент України провів зустріч з лідерами Албанії, Чорногорії та Північної Македонії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, Північна Македонія, Албанія та Чорногорія ухвалили спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем, до якої також у форматі відеозв'язку долучився прем'єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський.

Зеленський підкреслив, що Україна, Північна Македонія, Албанія та Чорногорія не є конкурентами на євроінтеграційному шляху, а мають доповнювати та посилювати можливості одне одного.

"Я вдячний панам Рамі, Абазовичу та Ковачевському за ухвалення сьогодні за підсумками наших перемовин спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС", - зазначив він.

Зауважимо, що Албанія, Чорногорія та Північна Македонія не є членами ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у Європейській комісії 17 червня оголосять висновок щодо заявки України на членство в Євросоюзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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