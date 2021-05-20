Президент Володимир Зеленський розповів, чи вважає київського міського голову Віталія Кличка своїм конкурентом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.
"Мене нічого не пов'язує з паном мером. Окрім одного, що це моя вертикаль. Голова КМДА є вертикаллю президента", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, він з великою повагою ставиться до перемог Кличка.
"Те що йдуть обшуки. 70 чи 50 обшуків було в оточенні пана Кличка, так не треба було красти гроші в бюджеті. Мені здається це справедливо. Він дуже неправильно публічно, мені здається себе веде", - додав президент.
Він прокоментував, чи бачить Кличка можливим конкурентом на президентських виборах: "По-перше, ніхто не вирішив ще йти на другий термін. По-друге, його обрала не Україна, а обрали кияни. По-третє, є соцопитувння. Мені здається, там є відповіді. По-четверте, мій голова Офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти".
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Обшуки у оточення Кличка: що відомо
18 травня, зранку Кличко заявив, що в під’їзді будинку на вул. Богдана Хмельницького, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів.
Він висловив припущення, що такі дії пов’язані з "нападами" правоохоронних органів щодо київської міської влади.
За словами представників правоохоронних органів, слідчі дії відбуваються у квартирі на декілька поверхів нижче помешкання мера та "безпосередньо до інших жителів цього будинку не мають жодного стосунку”.
Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, зафіксувала, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.
Пізніше у СБУ повідомили, що обшуки проводили співробітники Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" у рамках кримінального провадження про фальсифікацію нафтопродуктів.
"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко... Ніякого стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - уточнив речник СБУ.
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