Також президент відповів, чи вважає мера Києва конкурентом на виборах.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вважає київського міського голову Віталія Кличка своїм конкурентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

"Мене нічого не пов'язує з паном мером. Окрім одного, що це моя вертикаль. Голова КМДА є вертикаллю президента", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, він з великою повагою ставиться до перемог Кличка.

"Те що йдуть обшуки. 70 чи 50 обшуків було в оточенні пана Кличка, так не треба було красти гроші в бюджеті. Мені здається це справедливо. Він дуже неправильно публічно, мені здається себе веде", - додав президент.

Він прокоментував, чи бачить Кличка можливим конкурентом на президентських виборах: "По-перше, ніхто не вирішив ще йти на другий термін. По-друге, його обрала не Україна, а обрали кияни. По-третє, є соцопитувння. Мені здається, там є відповіді. По-четверте, мій голова Офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти".

Читайте такожУ Києві відбувається прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

Обшуки у оточення Кличка: що відомо

18 травня, зранку Кличко заявив, що в під’їзді будинку на вул. Богдана Хмельницького, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів.

Він висловив припущення, що такі дії пов’язані з "нападами" правоохоронних органів щодо київської міської влади.

За словами представників правоохоронних органів, слідчі дії відбуваються у квартирі на декілька поверхів нижче помешкання мера та "безпосередньо до інших жителів цього будинку не мають жодного стосунку”.

Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, зафіксувала, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.

Пізніше у СБУ повідомили, що обшуки проводили співробітники Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" у рамках кримінального провадження про фальсифікацію нафтопродуктів.

"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко... Ніякого стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - уточнив речник СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко