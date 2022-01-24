Бербок переконана, що Німеччина має працювати над стабілізацію економічної ситуації в Україні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала розрізняти територію Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Україну при виборі заходів реагування на ситуацію в країни.

Таку заяву вона зробила в розмові з журналістами на початку Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє німецьке видання Stern.

"Як альянс, ми солідарні з Україною. … Але тут не варто плутати територію альянсу та Україну", - заявила вона.

Водночас очільниця німецького МЗС наголосила на тому, що "на подальшу агресію з боку Росії у будь-якій формі буде чітка спільна відповідь європейців та американців в рамках НАТО".

Читайте також"Підрив безпеки Європи": Україна розкритикувала заяви німецьких політиків щодо Росії

Бербок переконана, що першою чергою треба працювати над стабілізацію економіки в Україні.

"Для мене це також один із вирішальних заходів, яких німецька сторона вживає. Ми дуже близькі до України, як за фінансовою підтримкою, так і щодо економічної підтримки", - каже вона.

Голова МЗС Німеччини наголосила, що її країна не має "сприяти подальшій невизначеності ситуації" і повинна "продовжувати надавати українському уряду чітку підтримку, щоб зберегти стабільність країни".

Двосторонні відносини України і Німеччини: що варто знати

Днями у Міністерстві закордонних справ України відзначили, що заяви окремих німецьких політиків завдають шкоди двостороннім відносинам.

Це сталося після того, як прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер в інтерв'ю Frankfurter Allgemaine Zeitung виступив проти антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Крім цього, 56-річний командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах спровокував скандал своїми заявами про те, що "Україна ніколи не поверне окупований Крим" і її "не можна приймати в НАТО". Згодом Шенбах заявив, що ці заяви було його думкою, а не офіційною позицією федерального уряду. 22 січня Шенбах подав у відставку.

Вас також можуть зацікавити новини: