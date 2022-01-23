В Україні особливо розчаровані висловлюваннями глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу, зазначили у Міністерстві закордонних справ.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що заяви окремих німецьких політиків завдають шкоди двостороннім відносинам

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера", – сказав речник.

"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", – зазначив Ніколенко.

За його словами, "саме руйнування єдності у стримуванні Росії – ось чого зараз прагнуть в Москві, аби й надалі втілювати свої агресивні плани".

"А підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", – підкреслив речник МЗС.

Ніколенко зауважив, що Зьодер "наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, однак газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей".

Читайте також"Ми розчаровані": Кулеба про відмову Берліна постачати зброю Україні"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що "Росія – це складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", – додав Ніколенко.

"Закликаємо пана Зьодера реалістично оцінювати безпекову ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії", – підсумував речник.

Як стало відомо раніше, прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер в інтерв’ю Frankfurter Allgemaine Zeitung виступив проти антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Нагадаємо, ввечері 22 січня 56-річний Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами про те, що Україна "ніколи не поверне окупований Крим" і її "не можна приймати до НАТО".

Під час свого візиту до Індії командувач ВМС ФРН Шенбах, серед іншого, сказав, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

У Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.

З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.

Згодом Шенбах заявив, що неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

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