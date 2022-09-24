Президент України заявив, що Путін хоче повернення СРСР і всі, хто стоїть на цьому шляху – - витратний матеріал

Президент Російської Федерації Володимир Путін прекрасно розуміє втрати у війні, яку він розв'язав проти України. Він вважає всіх, хто стоїть на шляху його спроб відновити Радянський союз, витратним матеріалом.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"Думаю, у нього (Путіна – УНІАН) свої причини, причини амбітні, причини неповаги. Він не вважає, що тут є окрема нація, окремі люди. Він вважає, що ми є частиною його світу, він хоче повернення Радянського Союзу, він вважає, що це справедливо, і всі, хто стоїть на цьому шляху, – це просто витратний матеріал", – зазначив глава держави.

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При цьому він упевнений, що Путін точно знає, скільки гине людей, але для нього це "невід'ємна частина плану". За його словами, росіяни в Україні діють поза правилами війни – знущаються і катують людей.

"Не розумію, навіть якщо вони його вбили, чому вони передали без частин тіло, для чого вони це роблять, що вони хочуть показати?... Це-показник. Вони (росіяни – УНІАН) думають, що цим залякують людей, але навпаки, це не про залякування, всі розуміють, що не можна говорити з ними після цього, це тероризм, не війна вже", - вказав Зеленський.

Він нагадав, як росіяни радіють вбивствам українців у соціальних мережах. Водночас президент нагадав, як українці, ризикуючи життями, рятують тварин.

"Так вийшло, такий сусід, вийшла така трагедія історична, історична кривава драма. Ми віримо, що життя все одно переможе, на жаль, така велика ціна", - підкреслив глава держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська армія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Вороги атакували військові і цивільні об'єкти, вбивали мирних людей і захопили ряд населених пунктів на Сході і півдні.

Українська армія наприкінці серпня пішла в контрнаступ, вже стало відомо про звільнення майже всієї території Харківської області.

Станом на 24 вересня втрати особового складу російської армії орієнтовно складають близько 56 300 людина

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