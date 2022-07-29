Чубаров підкреслив, що відчуває ганьбу на своїх плечах від безсоромності, вчиненої не ним, але громадянами країни, близької йому за мовою, культурою і вірою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував вболівальників турецького футбольного клубу "Фенербахче", які після першого пропущеного голу їхньої команди від київського "Динамо", скандували ім'я Володимира Путіна.

У коментарі на сторінці в соцмережі Чубаров розповів, що був шокований поведінкою вболівальників стамбульської команди.

"Невігласи, мерзотники, тварюки ...., це найперші слова, які прийшли мені на думку, коли у відповідь на забитий футболістом української команди "Динамо" (Київ) гол у ворота "Фенербахче", тисячі його фанатів стали волати до імені путіна - міжнародного злочинця та вбивці", - написав Чубаров.

"Мені фізично хочеться взяти за грудки кожного з фанатів "Фенербахче", хто на трибунах стадіону у Стамбулі з піною біля рота кликав Путіна і закричати в його тупе обличчя: що ж ти, мерзотнику, в одну мить зрадив цілі народи, включно з кримськотатарським, що стали жертвами російської агресії , та переступив через сотні тисяч убитих за наказом путіна жінок та дітей в Ічкерії, Лівії, Сирії, а тепер вже в Україні?", - зазначив політик.

Чубаров підкреслив, що відчуває тяжкий тягар ганьби на своїх плечах від безсоромності, вчиненої не ним, але громадянами країни, близької йому за мовою, культурою і вірою.

"Очевидно, що демонстрацією свого невігластва та виявом доброзичливості до путіна - міжнародного злочинця та вбивці, фанати "Фенербахче" відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій, спрямованих на підрив довіри до Туреччини та її народу", - пояснив наслідки такої поведінки Чубаров.

"Знаючи зсередини про високий рівень поваги турків та їх симпатії до українців і України, які до того ж безмірно виросли після 24 лютого 2022 року, зберігаю надію на принесення керівництвом футбольного клубу "Фенербахче" та організаціями її фанатів публічних вибачень за образу почуття українців, які протистоять російській агресії з лютого 2014 року", - наголосив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, в тому матчі київський клуб зумів здобути перемогу з рахунком 2:1 і вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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