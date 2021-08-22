Прем'єр-міністри двох країн також розглянули можливість участі бізнесу обох країн у процесі приватизації, розвитку спільних високотехнологічних виробництв та в інфраструктурних проектах.

Україна і Грузія обговорили взаємодію на міжнародному рівні, в тому числі координацію спільних кроків з метою прискорення отримання повноправного членства в ЄС і НАТО.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, інформує урядова прес-служба.

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"Пріоритетним для нас є питання поглиблення механізмів співпраці з НАТО з метою інтенсивного залучення наших країн до діалогу щодо забезпечення безпеки в Чорному морі", - сказав Шмигаль.

Гарібашвілі зі свого боку зазначив, що сторони посилили двосторонню співпрацю і перейшли на новий рівень. Зокрема, країни працюють у напрямку енергетики, транспорту та цифрового ринку.

"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які повинні бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії в Україну і громадян України в Грузію", - зазначив Грузинський прем'єр.

Сторони також констатували, що мають всі передумови для розширення інвестиційного співробітництва.

Глави урядів обговорили можливість участі бізнесу обох країн у процесі приватизації, розвитку спільних високотехнологічних виробництв та в інфраструктурних проектах.

Шмигаль підкреслив, що динаміка двосторонньої торгівлі товарами між Україною і Грузією вийшла на позитивний тренд, досягнувши за підсумками 5 місяців 2021 року 32% зростання.

Він також висловив зацікавленість у подальшому інтенсивному розвитку транзитного потенціалу залізниць України та Грузії з використанням наявної інфраструктури чорноморських портів і переправ між державами.

Прем'єр-міністри України та Грузії домовилися продовжувати спільну роботу з Європейською Комісією для забезпечення сприятливих умов розвитку контейнерно-фідерного сполучення між морськими портами України, Грузії та держав ЄС, додали в прес-службі.

Автор: Тамара Отовська