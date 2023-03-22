Президент України зазначив, що потрібно посилити глобальний тиск на Росію.

Нічна атака дронів-камікадзе на Україну говорить лише про те, що Російська Федерація не прагне миру. Потрібно посилити тиск на Москву, щоб повернути глобальну стабільність.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це тільки за одну минулу ніч російського терору проти України. Кожен раз, коли хтось намагається почути слово "мир" в Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - написав президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, успіх бійців ЗСУ на землі і в небі наближає мир, в той час як тиск на Росію, в тому числі і санкційний, допоможе повернути стабільність.

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"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підсумував Зеленський.

Нічна атака дронів РФ на Україну - що відомо

У ніч на середу, 22 березня, росіяни вдарили по містах України дронами. Всього запустили 21 безпілотник. Повітряна тривога в ряді областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 16 ворожих БПЛА збили. У Київській області загинули три людини, а поранення отримали ще сім, в результаті пошкодження цивільного об'єкта.

Крім того, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок атаки дронів пошкодження отримав один з об'єктів інфраструктури область.

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