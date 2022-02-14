Натомість, канцлер ФРН зазначив, що Німеччина є одним із найбільших фінансових донорів світу, вона допомагає українській економіці.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц наголошує, що його країна не змінює позицію, що не постачатиме зброю Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шольц заявив у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння", - наголосив Шольц.

Канцлер ФРН додав, що Німеччина надала багато фінансової допомоги.

За його словами, Німеччина є "найбільшим фінансовим донором для України, і питання це ми перевіряємо знову і знову, і щойно будуть нові результати - ми вам повідомимо".

Також канцлер відзначив, що Німеччина "словом і ділом" підтримує Україну багато років.

"Жодна країна в світі не підтримувала Україну за останні вісім років так сильно фінансово. Таким чином ми зробили українську економіку більш стійкою і незалежною від іноземного впливу. І ми можемо вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку", - наголосив Шольц.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила ФРН надати їй зброю.

Однак глава МЗС Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

19 січня Україна зверталась до Міністерства оборони ФРН з проханням надати 100 тисяч шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі й зенітні комплекси. Берлін тоді погодився передати Києву 5,3 млн євро на польовий госпіталь та 5 тисяч шоломів.

На початку лютого українське посольство в ФРН знову звернулось до німецького уряду з проханням про постачання зброї.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Україна просить надати їй зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо.

Також, як заявляв міністр оборони України Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через NSPA.

Кулеба заявив, що має намір продовжувати переконувати Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.

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