Україна неодноразово просила ФРН надати їй озброєння. Однак у Берліні заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Німеччина мають знаходити рішення у питаннях військової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок за підсумками їхніх переговорів у Києві.

"Що стосується питання зброї, то так, безумовно, ми про це говорили. Як же ми не могли про це не говорити? Але дуже важливо, що сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те, що Німеччина може зробити, і те, що вона має намір зробити для підтримки України конкретно у цій сфері - у сфері оборони та безпеки", - зазначив Кулеба.

"Це була відверта розмова. У нас дійсно тут позиції відмінні, але наша задача з Анналеною полягає не у тому, щоб сваритися, а у тому, щоб шукати точки дотику і рішення. І я думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проект рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", - наголосив Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила ФРН надати їй зброю.

Однак глава МЗС Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

19 січня Україна зверталась до Міністерства оборони ФРН з проханням надати 100 тисяч шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі й зенітні комплекси. Берлін тоді погодився передати Києву 5,3 млн євро на польовий госпіталь та 5 тисяч шоломів.

На початку лютого українське посольство в ФРН знову звернулось до німецького уряду з проханням про постачання зброї.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Україна просить надати їй зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо.

Також, як заявляв міністр оборони України Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через NSPA.

Кулеба заявив, що має намір продовжувати переконувати Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.

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