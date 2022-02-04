Україна просить Німеччину, зокрема, про ЗРК середньої дальності, антидронові системи, мікрохвильові системи знищення.

Українське посольство у ФРН офіційно звернулось до німецького уряду з проханням про постачання зброї.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на лист, адресований МЗС Німеччини, в якому наводиться список необхідних озброєнь.

Київ просить Берлін "якнайшвидше обробити цей запит" з огляду на "винятково напружену безпекову і політичну ситуацію та загрозу російської агресії".

За даними SZ, у листі посольство запитує зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, мікрохвильові системи знищення, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження та боєприпаси. Ідеться про "системи озброєнь захисної дії", цитує видання лист.

Читайте такожКулеба розповів, для чого Україні "тонни зброї" від західних партнерівРаніше повідомлялось, що 19 січня Україна зверталась з проханням про надання озброєння Україна до міністерства оборони ФРН. Тоді посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв про потребу у 100 тисяч шоломах та бронежилетах для добровольців, а також військових кораблях та зенітних комплексах. Берлін тоді передав Києву 5,3 мільйона євро на польовий госпіталь та п'ять тисяч шоломів.

Уряд в Берліні відмовляється надавати Україні зброю і робить ставку на дипломатію і перемовини. Чергове опитування свідчить про те, що більшість жителів Німеччини підтримують стриманість уряду у конфлікті довкола України. За даними представлених 4 лютого результатів опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD, майже три чверті респондентів (71 відсоток) не вважають правильним кроком можливі поставки Берліном озброєнь Києву. Особливо багато противників такого заходу серед виборців Лівої партії (86 відсотків).

Лише кожен п'ятий (20 відсотків) згоден із можливістю постачання, причому набагато частіше схвалюють цю можливість у західних землях (22 відсотки), ніж у східних (14 відсотків).

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