Німецька політична діячка зазначила, що план Путіна не спрацював, як він сподівався, але насправді ніхто не знає, що ще він спробує зробити .

Ставлення Німеччини до війни, яку розв’язала Росія проти України, значно змінилося.

Про це повідомила екс-депутат Бундестагу Німеччини Марілуїзе Бек в ефірі інформаційного телемарафону.

"Війна не почалася зараз, вона почалася вісім років тому, тож ми могли б знати, але тривалий час було дуже багато виправдань. Німеччина негайно купилася на пояснення, що Крим – це російська земля, що справді це був нерозумний Хрущов, який віддав її Україні. І тоді було дуже мало інформації про кримських татар, яких вже вдруге у житті витісняють з Криму, що це був великий злочин проти людства",- сказала Бек.

Також, німецька політична діячка зазначила, що план Путіна номер один не спрацював, як він сподівався, але насправді ніхто не знає, що ще він спробує зробити.

"Я не певна, що він знає сам. Очевидно, його план номер один - не спрацював, як він сподівався. Взяти Київ за три дні, поставити фейковий уряд та взяти під контроль всю країну. З несподіваним опором та силою української армії і готовністю протистояти російським військам, незалежно від того були великі втрати чи ні, план Путіна номер один довелося змінити",- зауважила вона.

Крім того, екс-депутат Бундестагу висловила свою думку відносно того, чого можна чекати від Путіна 9 травня.

"Думаю, з цим величезним парадом, він має щось запропонувати і це можуть бути жахливі речі. Можливо його наступний план - оголосити про анексію тих частин української землі, які були окуповані росіянами", - сказала Бек.

Довідка УНІАН. 8 та 9 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У понеділок, 9 травня, у ряді регіонів України буде запроваджена тривала комендантська година.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима, Денисенка, обмеження на пересування громадян буде введено у населених пунктах, де можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп, а також провокації.

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