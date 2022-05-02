Кулеба підкреслив, що перемога України в розв'язаній РФ війні дозволить Європі вийти з кризи і значно посилити свої позиції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Німеччину "однією з найбільш нерішучих" країн Європейського Союзу в питанні реакції на війну РФ проти України.

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю німецькій газеті Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає РБК-Україна.

Кулеба назвав три напрямки, за якими Німеччина могла б прийняти "історичні рішення" в контексті російської агресії:

усунення перешкод для поставок необхідного Україні озброєння,

введення нових санкцій проти Росії,

надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.

Голова МЗС додав, що питання євроінтеграції України зараз є "питанням війни і миру на нашому континенті". За його словами, лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", мають бути "в авангарді" з цього питання.

Кулеба підкреслив, що перемога України у розв'язаній РФ війні дозволить Європі вийти з кризи і значно посилити свої позиції. Але якщо Путін здобуде успіх в агресії проти України, ЄС "не зможе насолоджуватися стабільністю і безпекою протягом десятиліть".

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде поставляти танки в Україну, тільки якщо це будуть робити інші країни. За його словами, принцип щодо постачання зброї повинен бути таким - "усі або ніхто".

Тим часом, посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина прийняла закон про ленд-ліз для України за прикладом США. Він додав, що Україна вдячна німцям за самохідні зенітки Gepard, але цього мало.

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