За словами заступниці глави ОП, Києву також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО.

Для України надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати Америки долучилися до переговорного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському та Мінському форматах, щоб зробити їх максимально ефективними.

Як повідомили в прес-службі глави Української держави, про це заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко під час онлайн-дискусії з американськими та європейськими політиками й експертами, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council.

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При цьому, за її словами, Сполучені Штати, Євросоюз та Україна мають координувати свої дії. «Ми повинні працювати разом для захисту демократії та свободи й протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право», – сказала Свириденко.

Вона наголосила, що Києву також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО.

«Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США та Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми повинні протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам та системній пропаганді», – зазначила заступник керівника Офісу президента.

Свириденко також зауважила, що наша держава була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні. За її словами, ці санкції повинні діяти доти, поки Східна Україна та Крим не повернуться повністю під український контроль.

Заступник керівника Офісу президента додала, що Україна цінує сильну двопартійну позицію американської влади щодо будівництва проекту «Північний потік – 2».

«Цей проект залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку у Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США цьому російському геополітичному енергетичному проекту», – сказала Свириденко.

Також вона відзначила зацікавленість України у розвитку торговельно-інвестиційної співпраці зі США. «Ми хотіли б і надалі розвивати співпрацю в галузі сільського господарства, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в аерокосмічному секторі. Ми прагнемо різко збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити в Україну американських інвесторів і технології», – зазначила Свириденко.

У дискусії взяли участь член Палати представників від Демократичної партії США та співголова Українського кокусу в Конгресі Марсі Каптур, член Палати представників від Республіканської партії США Браян Фіцпатрік, президент і генеральний директор Американсько-російського фонду Селеста Валандер, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст. Модерував дискусію колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Мінські угоди: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автор: УНІАН