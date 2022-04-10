У Росії "шукають нову форму імперії", вважає він.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович упевнений, що протягом найближчих 10-13 років можливі неодноразові нові зіткнення з Росією.

Як він зазначив в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр", в Росії "шукають нову форму імперії".

"Вона знайде (Росія - форму імперії - УНІАН) або з Путіним, або з Навальним до 35 року. 32-35 роки - у нас буде мінімум ще два-три раунди з Росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі - прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо - Маріуполь. З імовірністю 95% буде", - говорить Арестович.

Радник глави ОПУ також розглядає можливість зміни влади в РФ, що, однак, не призведе до того, щоб конфронтація з Україною припинилася.

"Звичайно, всяке може статися, може прийти який-небудь ліберал... Там Путін ліг, олігархи обрали ліберала. Тоді буде конкуренція інформаційна, економічна, спецслужбістська. І військова теж, але без прямої війни. Все одно це страшна бійка цивілізаційна", - вважає Арестович.

Раніше Арестович прогнозував, що активна фаза закінчиться в середині квітня. Далі у армії РФ залишиться два виходи - мирний договір, або вони зупиняються на місці, і починається партизанська війна. Диктувати мирний договір будемо ми.

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