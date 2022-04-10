Війна проти України не могла принести позитивного результату, впевнений радник глави ОПУ.

Тієї чисельності військ, яку Росія залучила до атаки на Україну, не було б достатньо для того, щоб захопити столицю.

Таку думку в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр" висловив радник глави ОПУ Олексій Арестович.

Він нагадав, що всього було залучено 200 тисяч осіб. При цьому цю кількість військ розосередили по 9 напрямках.

"Що таке оборона Києва і план нападу на Київ... Київ же один з дев'яти оперативних напрямків. Вони напали двохсоттисячним угрупованням на 9 напрямків. Ділимо - по 25 тисяч військ. По військовій науці ... це надійно взяти таке місто як Радомишль (місто на Житомирщина, 14 тисяч населення - УНІАН) з вуличними боями", - говорить він.

За підрахунками Арестовича, російські війська могли б взяти 9 міст, пропорційних з Радомишлем, але ніяк не столицю.

"Але Київ навіть один вони не могли взяти. Що потрібно зрозуміти? Якби вони приїхали всіма цими 200 тисячами тільки під Київ - вони б його не взяли. Вони б його істотно зруйнували, але проблема ж у тому, що Збройні Сили України теж не стояли б на місці. Вони б атакували тих, хто атакує Київ", - додав він.

Арестович упевнений, що "ця війна в самого початку не мала ніяких позитивних варіантів" для Росії.

Як писав УНІАН, розвідка повідомляє, що знову будуть спроби наступу армії РФ на Київ і Харків. Військовий експерт Олег Жданов так само акцентувавши, що це можливо тільки за однієї умови - якщо в окупантів будуть якісь успіхи на Донбасі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ймовірність повернення російських окупантів до Києва -1%, але від Кремля можна очікувати і такого ідіотизму.

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