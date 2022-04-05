Він каже, що диктувати мирний договір буде Україна.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни РФ проти України закінчиться в середині квітня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Рада.

Він зазначив, що активна фаза закінчиться в середині квітня. Далі у армії РФ залишиться два виходи - мирний договір, або вони зупиняються на місці, і починається партизанська війна. Диктувати мирний договір будемо ми.

Арестович додав, що якщо почнеться партизанщина, то "ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Але і наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю ціною жертв або мирну угоду. Подивимося, що буде і як".

Війна РФ проти України 2022

Війська Росії рано вранці 24 лютого вторглися на територію української держави.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів і Маріуполь.

Низка країн Заходу покарала РФ за широкомасштабну агресію проти України - ввели нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, проте поки її прохання не задовольнили.

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