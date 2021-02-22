Свою відмову виконувати закон Невінчанний пояснив принциповістю.

Одіозний депутат Миколаївської міської ради від проросійської партії ОПЗЖ Максим Невінчанний в черговий раз відзначився відмовою дотримуватися мовного закону й говорити українською в мерії.

Про це пишуть "Никвести".

На засіданні комісії міськради з ЖКГ депутат заявив, що не поважає мовний закон, назвавши його дебільним. Голова комісії Дмитро Іванов закликав Невінчанного говорити українською, на що отримав відмову.

"Я в комісію з етики і законності подав депутатське звернення, щоб вони дали висновок, чи може голова комісії, основне завдання якого - проводити комісію, відволікатися від змісту і суті питань на форму, якою мовою підноситься питання. Коли мені дадуть висновок - ми можемо це питання обговорювати. Він виходить за рамки повноважень голови постійної комісії", - сказав Невінчанний.

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"Шановний Максим Андрійович, я прекрасно володію російською мовою", - відповів йому Іванов.

Після цього представник ОПЗЖ перейшов на українську, заявивши, що теж добре володіє державною мовою, але говорити буде принципово російською.

"Тобто, ви не поважали і не поважаєте комісію, наш закон", - прокоментував голова Комісії

"Комісію поважаю, а дебільний ось цей закон не поважаю. Точно так само не поважаю дебільні рішення уряду про підвищення тарифів, продаж землі", - сказав Невінчанний у відповідь.

Це не перша відмова Невінчанного публічно говорити українською мовою. Раніше він навіть пропонував викликати в мерію поліцію через мову, а на Новий рік привітав своїх підписників зображенням президента Росії.

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Автор: УНІАН