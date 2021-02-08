Раніше Невінчаний розмістив у соцмережі новорічне привітання із зображенням Путіна.

У Миколаївській міській раді стався черговий скандал через відмову окремих депутатів говорити українською мовою.

Як пишуть "Никвести", сьогодні одіозний депутат від ОПЗЖ Максим Невінчаний, який раніше відзначився новорічним привітанням з фотографією президента РФ Путіна, категорично відмовився виконувати норму мовного закону. В ході засідання комісії з ЖКГ Невінчаний не захотів спілкуватися державною мовою.

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На засіданні перед депутатами виступав глава КП "Миколаїввводоканал". Невінчанний почав ставити йому уточнюючі питання російською мовою, проте його перервав голова комісії Дмитро Іванов, нагадавши про дію мовного закону. Представник ОПЗЖ у відповідь на це заявив, що не буде прислухатися до порад голови комісії і запропонував йому звернутися до поліції із заявою про порушення ним законів України.

"Покличте поліцію, якщо я порушую закони", - заявив він в ході діалогу.

Після перепалки Невінчаний продовжив говорити на засіданні комісії російською мовою.

Раніше інші депутати Миколаївської міськради від ОПЗЖ вже не раз відмовлялися говорити українською. В одному з випадків меру міста довелося побути "перекладачем" для депутатів під час сесії ради.

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Автор: УНІАН