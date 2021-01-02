Судячи з часу публікації, Невінчаний святкував Новий рік за московським часом та дивився привітання Путіна.

Депутат Миколаївської міської ради від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Максим Невінчанний оскандалився новорічним привітанням у соцмережі.

На своїй сторінці в Facebook у ніч на 1 січня він розмістив скріншот з новорічного привітання президента РФ Володимира Путіна на фоні Кремля. Судячи з часу публікації, Невінчанний святкував Новий рік за московським часом і дивився святкове звернення президента країни-агресора.

"З Новим роком", - коротко написав він російською мовою.

Судячи з коментарів, такий варіант привітання не влаштував більшість друзів і підписників Невінчаного, які в різкій формі порадили йому відправлятися лр Росії. Хтось навіть звернувся в коментарях до СБУ із закликом відреагувати на публікацію депутата.

Фракція ОПЗЖ в Миколаївській міськраді складається з 17 депутатів. Раніше Невінчаний працював в обласній раді, кілька років тому він потрапив під "яєчну атаку" в Херсоні. Крім того, під час спілкування з журналістами, невідомий тицьнув в обличчя Невінчанному гумовий фалос замість мікрофона.

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Автор: УНІАН