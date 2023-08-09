Нові штрафи в Україні запропонували запровадити 16 народних обранців.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону, яким передбачено покарання штрафами за прослуховування російської музики в громадських місцях.

Законопроект "Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" (реєстраційний номер 9547) запропоновано за авторства 16 народних депутатів, серед яких, зокрема, Віктор Балога, Володимир В’ятрович, Наталія Піпа.

Законопроектом передбачено штраф за публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів російською мовою, що є заборонено законодавством. Цей штраф пропонується в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 гривень. А за повторне таке порушення протягом року від 1 тис. до однієї 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч до 25 500 гривень.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на початку липня 2023 року у селі Погреби на Київщині стався конфлікт - відвідувачку закладу, яка зробила зауваження щодо використання російської музики в караоке, виштовхали з приміщення.

Зазначається, що пізніше поліція склала адміністративний протокол щодо закладу за статтею 155 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф від 17 до 170 гривень. У парламенті вважають, що це не є "адекватним покаранням".

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Як повідомляв УНІАН 23 липня у Білій Церкві Київської області стався конфлікт через гучне прослуховування російської музики водієм автомобіля Mercedes.

Через це розпочалася сварка, яка переросла в бійку між мешканцями прилеглих будинків та порушниками тиші. В результаті четверо людей звернулись за медичною допомогою.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання у вигляді виправних робіт на термін до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також одна з авторів законопроекту 9547 - Наталія Піпа - нещодавно повідомила у Facebook про конфлікт, який закінчився судовим рішенням через виконання у Львові на вулиці пісень Віктора Цоя російською мовою.

Вона нагадала, що у Львівській області російськомовний культурний продукт заборонений з 2018 року. Депутат підійшла до хлопця, який співав російською і попросила припинити, але він відмовився. Піпа звернулася до поліції, було зафіксовано порушення, і Галицький районний суд міста Львова визнав хлопця винним у вчиненні дрібного хуліганства.

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