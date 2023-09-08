Очільник МОН України вважає правопис РФ з великої літери помилкою.

Міністерство освіти і науки в одному зі своїх наказів передумало писати назву Росії з малої літери, оскільки такий документ не зареєстрував би Мінʼюст.

Очільник МОН Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook написав, що "правопис "РФ" з великої літери - це помилка, але вимога нормопроектування". "Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ…", - зазначив чиновник.

Міністр пояснив, що мова йде про документ, яким визначаються особливості навчання школярів з України за кордоном.

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Документ Міністерства освіти і науки України до внесення правки

Виправлений документ МОН України

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в України, назву РФ багато хто почав писати з малої літери.

Варто зазначити, що в Україні навіть пропонували перейменувати Росії на "Московію". У березні поточного року в Міністерстві культури нашої держави говорили, що для офіційного перейменування РФ необхідно, щоб таку ініціативу схвалили експерти.

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