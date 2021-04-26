Іранські військові змусили міністра закордонних справ заперечувати всі новини про те, що український літак був збитий ракетою

Відносини цивільного уряду Ірану виявилися не такими вже й легкими з військовим командуванням країни. На це вказав аудіо запис, який з'явився в широкому доступі у неділю. На ньому міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф говорить про те, як Вартові ісламської революції Ірану часто скасовують рішення уряду й ігнорують поради.

Читайте такожВ Ірані десяти посадовцям висунули звинувачення у справі про знищення "Боїнга" МАУВ одному з епізодів запису іранський дипломат відступає від офіційної лінії Тегерану щодо генерала Касима Сулеймані, який командував елітними військами "Кудс" і був вбитий в січні 2020 року силами США, - пише New York Times. За словами Заріфа, генерал дуже часто підривав його роботу. Зокрема, він разом з Росією намагався саботувати угоду між Іраном і країнами Заходу щодо іранської ядерної програми. Крім того, Сулеймані просував політику щодо Сирії, яка, зрештою, нашкодила іранським інтересам.

"В Ісламській республіці військова гілка має гору. Я приніс в жертву дипломатію заради військових, а не військові служили дипломатії", - сказав голова МЗС Ірану підчас тригодинного запису.

New York Times пише, що розмова тривала між Заріфом і економістом на ім'я Саід Лейлаз. Запис опублікував лондонський телеканал Iran International. На записі Заріф підтвердив те, що багато хто підозрював: що його роль як представника Ірану на світовій арені була сильно обмежена. Рішення, за його словами, продиктовані верховним лідером або дуже часто командуванням Вартових ісламської революції Ірану.

На записі Заріф вказує на те, що Вартові ісламської революції одразу знали, що збили літак "Міжнародних авіаліній Україні", вбивши 176 людей на борту. Вони знали, що їхні ракети поцілили в цивільний український літак, але визнали це лише через три дні.

Невдовзі після того, як літак МАУ був збитий, Заріф взяв участь у невеликій зустрічі Ради національної безпеки Ірану за участі двох високопоставлених військових командирів. На ній дипломат сказав, що світ вимагає пояснень. Командири ж розкритикували Заріфа й наказали написати в Twitter, що новини нібито брешуть про причини авіакатастрофи.

"Я сказав: "Якщо літак збила ракета, скажіть нам, щоб ми могли розглянути способи вирішення ситуації". Господь мій свідок, вони відреагувала так, ніби я заперечував саме існування Бога", - пригадав голова МЗС Ірану.

Читайте такожЗвіт щодо збиття літака МАУ: Іран не врахував жодного змістовного зауваження України - ЄнінВін також пригадав, як Сулеймані намагався зірвати угоду щодо ядерної програми Тегерану в 2015 році. За словами Заріфа, Росія не хотіла, щоб ці домовленості досягли успіху й з усієї сили намагалася створити перешкоди. Тому що Москва не була зацікавлена в нормалізації відносин Ірану з Заходом. Генерал Сулеймані, за словами іранського дипломата: поїхав у Москву, щоб "знищити наші досягнення", маючи на увазі ядерну угоду.

Заріф також розкритикував Сулеймані за те, що він без відома уряду дозволив літакам Росії літати над Іраном, щоб бомбити цілі в Сирії, а також перевозити військове обладнання й військових в країні за допомогою державної компанії Iran Air. Також дипломату не подобається, що генерал відправив наземні іранські війська в Сирію.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

19 жовтня в Тегерані заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з Міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Однак 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" біля Тегерана. В України було два місяці, щоб внести до звіту зауваження та пропозиції.

Пізніше стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.

За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і установи у сфері безпеки вивчають секретні аудіозаписи, де людина, яку джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, і наполягала, щоб Іран долучив їх до фінального документа.

17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, в якому причиною збиття літака МАУ названа "помилка" оператора ППО, який побачив в пасажирському лайнері, щойно злетів з міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.

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Переклад: Лесь Димань