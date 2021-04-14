До створення нового суду справи розглядатимуться Київським окружним адміністративним судом.

У президентському законопроекті передбачено утворити Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС), ліквідувавши Окружний адміністративний суд міста Києва.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на сайті Верховної Ради України опубліковано текст законопроекту "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" (реєстраційний номер 5369), який вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Законопроектом передбачено утворити Київський міський окружний адміністративний суд із розташуванням у Києві. Територіальна юрисдикція цього суду поширюється на місто Київ.

У Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту зазначається, що в разі його ухвалення закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Передбачається установити, що з дня набрання чинності цим законом: ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а до початку роботи КМОАС справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

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Також ОАСК має невідкладно, протягом десяти робочих днів, передає судові справи, які перебувають у його володінні, до КМОАС.

Згідно з документом, з дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду ОАСК невідкладно передає підсудні йому справи до Київського міського окружного адміністративного суду.

Ліквідація ОАСК: що відомо

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

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Автор: Надя Пришляк