Рішення Росії передати групу українських громадян приватній особі - народному депутату Віктору Медведчуку, на думку МЗС України, порушує усталені механізми вирішення гуманітарних питань.

Міністерство закордонних справ України звинувачує Російську Федерацію у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Рішення Російської Федерації передати не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку групу українських громадян, яких тривалий час утримували на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях, грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, українські дипломати переконані, що "цей крок РФ є ударом по "нормандському формату" і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу зі звільнення утримуваних осіб".

"Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України діючої голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде. Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі", зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб", - додали в МЗС.

Що відомо про передачу українських полонених Медведчуку

16 січня низка російських ЗМІ розповсюдила новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Віктора Медведчука.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що розцінює заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень на Донбасі про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу РФ ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

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Автор: Віталій Саєнко