Чернишова було призначено на цю посаду у березні 2020 року.

Верховній Раді зареєстровано заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова про відставку.

"У Верховній Раді зареєстровано заяву Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відставка Чернишова та його нова посада: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Чернишова було призначено на посаду міністра у березні 2020 року.

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ЗМІ припускають, що відставка Чернишова пов'язана з іншимгучним звільненням. Зокрема, вранці 1 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про звільнення Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу". Подейкують, що саме Чернишов замінить Вітренка. За процедурою перед призначенням на посаду очільника "Нафтогазу" відставку з посади міністра розвитку громад та територій Чернишова повинна прийняти Верховна Рада.

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