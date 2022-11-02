Верховній Раді зареєстровано заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова про відставку.
"У Верховній Раді зареєстровано заяву Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Відставка Чернишова та його нова посада: що відомо
Як повідомляв УНІАН, Чернишова було призначено на посаду міністра у березні 2020 року.
ЗМІ припускають, що відставка Чернишова пов'язана з іншимгучним звільненням. Зокрема, вранці 1 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про звільнення Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу". Подейкують, що саме Чернишов замінить Вітренка. За процедурою перед призначенням на посаду очільника "Нафтогазу" відставку з посади міністра розвитку громад та територій Чернишова повинна прийняти Верховна Рада.