Одещина була без начальника адміністрації понад два місяці.

Керівником Одеської обласної військової адміністрації призначено Олега Кіпера. Наразі він очолює прокуратуру Києва.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", – заявив Мельничук.

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Зазначимо, що Одеська область була без начальника адміністрації понад два місяці. До цього її очолював Максим Марченко.

Хто такий Олег Кіпер

Згідно інформації з відкритих джерел, Олег Кіпер, 1980 року народження – уродженець Одещини.

Працював слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, займав посаду у відділу Генеральної прокуратури, був начальником управління прокуратури Івано-Франківської області тощо. За часів Януковича був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка.

24 жовтня 2014 року Кіпера було люстровано, але 11 вересня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною. Також суд зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції та виплатити йому 805 тис. грн за "вимушені прогули".

З 9 червня 2020-го – заступник прокурора Києва, а з 27 липня — прокурор Києва.

Крім того, відомо, що Кіпер брав участь у шоу "Битва за новий ніс" у 2020 році.

Кадрові зміни в Одеській ОВА

Нагадаємо, 1 березня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив очільником Одеської ОВА полковника ЗСУ Максима Марченко, який змінив на цій посаді Сергія Гриневецького.

Марченко – учасник російсько-української війни, був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", заступником командира 92-ї окремої механізованої бригади тощо.

14 березня 2023 року Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу трьох голів обласних державних адміністрацій: Сергія Гайдая – з посади голови Луганської ОВА, Максима Марченка – з посади голови Одеської ОВА; Сергія Гамалія – Хмельницької ОВА.

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