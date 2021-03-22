Державне управління справами обирає компанії для виконання ремонту будівлі Офісу президента, яка постраждала внаслідок суботніх заворушень на Банковій, вчинених прихильниками активіста Сергія Стерненка.
Про це йдеться у повідомленні ОП, оприлюдненому в понеділок ввечері.
Там уточнили, що ДУС обиратиме компанії, які виконають необхідні роботи за найменшою вартістю. Про виконані роботи мають намір публічно відзвітувати.
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"Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тисяч грн. Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння", - йдеться у повідомленні.
В ОП нагадали, що попередня вартість відновлювальних робіт складає близько двох мільйонів гривень.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося під ОП
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: «Зеленський, не мовчи!», а також: "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.
- Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
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