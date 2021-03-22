Прибрати фарбу з будівлі вже зголосилися 10 компаній, зазначають в ОП.

Державне управління справами обирає компанії для виконання ремонту будівлі Офісу президента, яка постраждала внаслідок суботніх заворушень на Банковій, вчинених прихильниками активіста Сергія Стерненка.

Про це йдеться у повідомленні ОП, оприлюдненому в понеділок ввечері.

Там уточнили, що ДУС обиратиме компанії, які виконають необхідні роботи за найменшою вартістю. Про виконані роботи мають намір публічно відзвітувати.

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"Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тисяч грн. Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння", - йдеться у повідомленні.

В ОП нагадали, що попередня вартість відновлювальних робіт складає близько двох мільйонів гривень.

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Автор: Юрій Годован