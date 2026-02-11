Оголошення виборів і референдуму 24 лютого: в ОП відреагували на інформацію FT

Для проведення виборів необхідна безпека, підкреслили в Офісі президента.

Україна не проти провести вибори президента, однак для цього потрібно гарантувати безпеку.

Про це "Укрінформ" заявило джерело в Офісі президента, коментуючи дані Financial Times про те, що глава держави Володимир Зеленський планує вже 24 лютого оголосити дату виборів та референдуму в Україні.

"Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека", – заявило джерело в Офісі президента.

У зв'язку з цим там нагадали про те, що тільки цієї ночі внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинуло троє маленьких дітей разом з їхнім батьком, якому було 34 роки.

Інформація про вибори в Україні

За даними Financial Times, посадовці з України та США обговорювали можливість того, що і вибори, і референдум можуть відбутися вже в травні. Зазначається, що на тлі цього Київ почав планування президентських виборів паралельно з референдумом щодо перспективної мирної угоди з Росією.

Видання відзначає, що відповідне рішення президент України може оголосити вже 24 лютого, на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

