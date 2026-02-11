На Харківщині в результаті атаки РФ загинуло троє дітей та чоловік, є постраждалі

Під завалами приватного будинку знайшли тіла трьох дітей, а також 34-річного чоловіка, 35-річна вагітна жінка та 74-річна жінка постраждали.

В місті Богодухів, Харківської області російський "Шахед" влучив в приватний будинок, повідомив в Telegram-каналі начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

В одному з повідомлень він написав, що під завалами можуть перебувати люди, триває пошуково-рятувальна операція.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє дітей", - йдеться в пості.

Згодом Синєгубов повідомив, що постраждала 35-річна вагітна жінка внаслідок ворожого удару. Нажаль, потім стало відомо про загибель одразу трьох дітей - двох хлопчиків та дівчинки.

"Два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка загинули внаслідок ворожого удару в м. Богодухів", - повідомив начальник Харківської ОДА.

Також він додав, що від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку.

Окрім цього, 74-річна жінка отримала поранення, медики надають їй усю необхідну допомогу.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Синєгубов.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко поділився, що російські окупанти прагнуть вийти до населеного пункту Барвінкове, Харківської області. Федоренко пояснив, що противник розуміє, що, виходячи до Барвінкового, він може отримати результат по блокуванню логістики з Дніпра до Краматорська і Слов’янська. За його словами, ворог хоче дійти до цього населеного пункту до кінця зими або початку весни. Федоренко зазначив, що Кремль вважає, що захоплення цього вузла спричинить критичні проблеми для постачань Сил оборони.

Також ми писали, що за даними DeepState, противник окупував село Дегтярне на Харківщині. Крім того, ворожі війська просунулися біля Грабовського у Сумській області на біля Никифоріввки на Донеччині. Ще російським військам вдалося просунутися біля Мілаївки - села в Біловському районі Курської області.

