Порівнювати мобілізацію 2022 і 2026 років - дивно: у ТЦК відповіли на критику омбудсмена

Істомін пояснив вилучення мобільних телефонів у мобілізованих.

Порівнювати мобілізаційні процеси у 2022-му і 2025-2026 роках - некоректно. Про це заявив Роман Істомін, начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє "Радіо Свобода".

Коментуючи слова уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про "системну кризу" в ТЦК та СП, він, зокрема, зауважив, що у 2022 році громадяни скаржилися на ТЦК переважно через небажання брати їх на військову службу, натомість зараз скарги зовсім інші.

"Мобілізація в ці роки - це два абсолютно різних процеси, це потрібно розуміти. Фактично весь 2022 рік - це були добровольці, принаймні на першому етапі - однозначно. У другій половині року, якщо це були не добровольці, то люди приходили за повістками та призивалися за мобілізацією", - сказав він.

Представник ТЦК пояснив, що у 2025-2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, а мобілізація загалом не є добровільною.

"Порівнювати 2025 рік і 2022-й, як на мене, це дещо навіть дивно", - підкреслив Істомін.

Вилучення телефонів

Крім того, він прокоментував закиди щодо вилучення мобільних телефонів у мобілізованих. За його словами, загальної вказівки щодо цього не існувало, утім така практика почала застосовуватися після розголошення локацій.

"Почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляючи в соцмережах, де вони зараз перебувають, що, м’яко кажучи, створювало незручну ситуацію з безпекової точки зору. Особливо після того, як по ТЦК та СП почали завдаватися дронові удари - у нас це було в Полтаві, у Кременчуці. Після цього ТЦК було переміщено, і було б дещо неправильним давати можливість, навіть тим самим військовозобов’язаним, повідомляти, у тому числі й ворогу, де саме перебуває ТЦК" - пояснив Істомін.

"Не бачу пропозицій"

Так, він закликав не робити загальних висновків на підставі окремих скарг. "Ви кажете про те, що адвокату зламали ногу, але це не означає, що в усіх ТЦК адвокатам ламають ногу. Це одиничний випадок на фоні сотень тисяч інших випадків", - сказав він.

Також у відповідь на критику Істомін закликав не лише вказувати на проблеми, а й пропонувати практичні рішення. "Знаєте, я дуже часто чую критику - як не потрібно робити, але чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець?" - запитав він.

Мобілізація в Україні: заява Лубінця

Як повідомляв УНІАН, раніше Лубінець заявив, що за три роки у понад 300 разів зросла кількість скарг щодо порушень з боку ТЦК та СП. Так, у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло 18 звернень щодо порушень з боку ТЦК та СП; у 2023 році - 514 звернень, у 2024-му - 3 тисячі 312, а у 2025 році - 6 тисяч 127.

Серед найпоширеніших скарг - незаконне обмеження свободи пересування під час затримання, поверхневе проведення медичних оглядів військово-лікарських комісій, порушення при розгляді питання про надання відстрочки, а також утримання людей в приміщеннях ТЦК до моменту відправлення у військові частини.

Окремо Лубінець зауважив, що є непоодинокі випадки щодо "незаконного забирання приватних речей, зокрема, мобільних телефонів працівниками ТЦК і СП".

