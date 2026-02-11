РФ створила машину з тросами проти дронів і відправила на Запоріжжя, - The Telegraph (відео)

Нестандартний пристрій росіяни вже випробовують на передовій в Україні.

Російські окупанти на передовій в Україні почали використовувати новітню нетрадиційну зброю - це броньована машина з обертовими тросами для відкидання безпілотників ЗСУ.

Як пише The Telegraph, броньована машина, яку приводить в рух внутрішній двигун, має чотири обертових диски, кожен з яких оснащений приблизно 9-10 схожими на спагетті сталевими тросами.

Відзначається, що прототип встановлений на багатоцільовий безпілотний наземний транспортний засіб, відомий як "Кур'єр". А пристрій віялового типу заснований на концепції боротьби з безпілотниками. Він призначений для відбиття ворожих безпілотників до того, як вони зможуть атакувати такі машини, які можуть нести корисне навантаження до 250 кг на полі бою і часто використовуються в операціях на передовій.

Машина може керуватися за допомогою пульта дистанційного керування.

"Пристрій був створений механіками 70-го мотострілецького полку Росії і проходить випробування в окупованих районах Запорізької області", - повідомило видання.

Видання зазначило, що прототип вже показали по росТВ і повідомили, що у нього немає вантажного відсіку, кулемета і звичайної броні. Замість цього є кілька обертових дисків з прикріпленими до них тросами. Але саме ця незвичайна конструкція є її головною перевагою.

"Ідея полягає в тому, що в міру обертання дисків вони приводять в рух це - назвемо це вентилятором з тросами. Коли дрон з видом від першої особи намагається атакувати, троси або збивають його, або відхиляють", - розповів російський окупант, який представився командиром відділення.

Однак, як зазначило видання, на показаному відео не було видно жодних захисних елементів, що оберігають дах машини. Журналісти додали, що конструкція була запатентована Росією в грудні 2023 року як засіб захисту броньованих машин від снарядів, що наближаються зверху, але до цього робочого прототипу не було.

