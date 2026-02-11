Никифорівку і Бондарне контролюють Сил оборони: військові спростували дані аналітиків

Окупанти намагаються просуватися, але українська розвідка та ударні дрони протидіють їм.

На Краматорському напрямку підрозділи Угруповання військ (УВ) "Схід" тримають рубежі в районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне.

Про це йдеться у заяві Угруповання у відповідь на повідомлення аналітиків проєкту DeepState, які вчора увечері зазначали, що росіяни окупували Бондарне та просунулися у Никифорівці.

Також в УВ "Схід" зазначили, що ліквідовано проникнення росіян у Приморському та Лук'янівському.

Військові зазначили, що окупанти намагаються просуватися вперед, але "ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу".

"Никифорівка та Бондарне під нашим контролем. Прохання вірити офіційним джерелам!", - закликали у УВ "Сход".

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що загарбники не полишають спроб витіснити Сили оборони України з позицій у Покровсько-Мирноградській агломерації. За його словами, ворог розглядає цей напрямок як плацдарм для виходу до Словʼянська та Краматорська Донецької області.

Раніше видання The New York Times писало, що на думку військових експертів та незалежних спостерігачів, вже найближчими місяцями окупанти зможуть досягти своєї мети і захопити три стратегічно важливі міста - Гуляйполе, Покровськ та Мирнограда.

