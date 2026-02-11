'Відкотилися на 2 роки назад': аналітик розповів про наслідки відключення Starlink для РФ

Крамаров додав, що у противника сповільнилася передача інформації, і це заважає їм проводити наступальні операції.

У росіян виникли труднощі в контролі лінії фронту через зупинку роботи Starlink, розповів військовий аналітик Андрій Крамаров в етері Київ24.

Крамаров зазначив, що Україна наразі має перевагу в організації швидкої передачі інформації між безпілотними системами, підрозділами на лінії фронту і командними штабами за допомогою систем Starlink та подальшої трансляції даних відео.

"В них зараз безпосередньо управління військами та контроль за лінією фронта ускладнений в контексті проблем з передачею інформації. Це не значить, що він геть відсутній, просто вони відкотилися десь на два роки назад" - пояснив аналітик.

Крамаров додав, що у противника сповільнилася передача інформації, і це заважає їм проводити наступальні операції. Окрім цього, через втрату такого широкосмугового зв'язку окупанти не зможуть ухвалювати оперативні рішення, якщо ситуація на полі бою швидко змінюється.

"Також вони отримують неактуальну картинку від безпілотників", - поділився аналітик.

Водночас, за його словами, це не означає, що російські окупанти припинили наступ, але вони не матимуть актуальних даних.

Раніше УНІАН повідомляв, що радник міністра оборони України, фахівець із систем зв’язку Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що є дані про термінове постачання на фронт для російських окупантів терміналів супутникового Інтернету з метою заміни Starlink. Він розповів, що РФ має кілька провайдерів швидкісного супутникового Інтернету на основі супутників Ямал і Експрес. Флеш додав, що російські термінали можуть бути винесені в глиб фронту та з'єднані з передовою WiFi-мостом.

Також ми писали, що військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що запровадження "білого списку" терміналів Starlink в Україні передбачає, що одна людина може зареєструвати на себе лише одиин апарат. За словами експерта, раніше таких обмежень не було. Однак, якщо волонтер передав війську кілька "Старлінків", у такому випадку обмеження не застосовується. Також Нарожний розповів, що військові реєструють термінали не в ЦНАПі, а за іншою системою. Зокрема, у захисників є програма Delta, через яку й треба реєструвати термінали.

