Банки та обмінники підвищили кус євро: скільки коштує валюта в середу

Продати долар можна в середньому за курсом 42,80 грн, а євро – 51,00 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 11 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 43,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривня за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,51 грн/євро, а курс продажу - 51,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 11 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було досягнуто 31 січня – 51,24 грн).

