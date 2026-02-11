В Україні розмітають гібридні автомобілі: названо найпопулярніші моделі

Минулого місяця український автопарк збільшився на 2336 гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 40% перевищують минулорічні показники.
Портал "УкрАвтопром" повідомляє, що частка нових легкових авто у загальному числі гібридів становила 52% у порівнянні з 63% у січні 2025 року.
У сегменті нових легкових автомобілів лідером серед гібридних моделей став кросовер Toyota RAV4. Цю модель цінують за поєднання високої перепродажної вартості, довговічності, просторого салону та універсальності.
Трійка найпопулярніших гібридів січня:
- Toyota RAV4 – 322 одиниці.
- Nissan Qashqai – 79.
- Nissan X-Trail – 63.
Серед імпортованих вживаних гібридних авто найбільше було зареєстровано Ford Escape, показники якого становили 69 одиниць. Також до трійки лідерів увійшли Toyota Prius (61 одиниця) та KIA Niro (60).
Авторинок України – останні новини
Фахівці Інституту досліджень авторинку встановили, що у січні 2026 року в Україні оформили 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Рейтинг очолили Volkswagen Passat (2959 одиниць) і Skoda Octavia (2550), які залишаються справжнім "золотим стандартом" для українських водіїв.
Також повідомлялося, що минулого місяця машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили близько 58% українського ринку нових легкових авто. Серед нових бензинових автомобілів найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson.