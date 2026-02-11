Долар США стрімко втрачає позиції

У ситуації, що склалася, виграють ієна, євро і новозеландський долар.

Долар США впав по відношенню до всіх основних валют. Інвестори очікують зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США після появи нових ознак ослаблення американської економіки.

Видання Bloomberg пише, що занепокоєння напередодні публікації даних по зайнятості в США в середу і даних по інфляції в п'ятницю дає трейдерам додатковий привід скоротити позиції по долару.

"Питання відносних ставок знову актуальне, оскільки слабкі економічні дані США спонукають інвесторів враховувати в цінах більш високу ймовірність подальшого зниження ставок ФРС", - сказав стратег Credit Agricole в Сінгапурі Девід Форрестер.

За даними Міністерства торгівлі США, роздрібні продажі в країні несподівано застигли в грудні, що вказує на те, що в міру наближення кінця року споживачі надавали меншу підтримку економіці.

При цьому австралійський долар зріс на 0,8% по відношенню до долара США.

"Зростання австралійського долара дає більше сигналів до продажу долара США, причому серед валют, які виграють від цього, - ієна, євро і новозеландський долар", - зазначив стратег Markets Live Марк Кренфілд.

Нацбанк встановив на 11 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,09 гривні за долар. По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти встановлений на рівні 51,25 гривні за один євро.

Водночас курс долара до гривні в банках України залишився на колишньому рівні і становить 43,35 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і становить 51,60 гривні за євро.

