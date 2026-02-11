Поблизу Чорнобиля зафіксували вагітних олениць: що це означає для заповідника

Спостереження дозволяють фахівцям моніторити стан популяції, оцінювати репродуктивну успішність та вивчати адаптації до сезонних змін і клімату.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували вагітних олениць. Про це розповіли в установі та оприлюднили фото, на яких можна побачити цих неймовірно милих тварин.

"Зараз наші фахівці все частіше спостерігають на території заповідника вагітних олениць. Зазвичай період вагітності у них триває близько 230-250 днів, і народження малят припадає на травень-червень, коли умови для виживання найсприятливіші", - зазначають дослідники.

Вони додають, що малеча народжується з характерним плямистим забарвленням, яке допомагає їм маскуватися серед трави. Також йдеться, що мати активно оберігає їх від хижаків.

За словами фахівців, такі спостереження надзвичайно цінні, бо дозволяють моніторити стан популяції, оцінювати репродуктивну успішність, вивчати адаптації до сезонних змін і клімату. Крім того, маючи відповідну інформацію, можна планувати заходи охорони, щоб мінімізувати вплив людини на цей критичний період життя тварин.

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику

Нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували, як рідкісний кінь Пржевальського вийшов з лісу та пішов дорогою навперейми автомобілю.

Як пояснили дослідники, на зимових дорогах зони відчуження час від часу трапляються несподівані "учасники руху", зокрема коні Пржевальського, що спокійно йдуть у своїх справах. Тварини не поспішають, уважно дивляться на дорогу, ніби перевіряють, чи дотримуються водії правил дорожнього руху. Людей просять пригальмовувати, щоб не нашкодити диким тваринам.

