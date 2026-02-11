Зеленський має намір оголосити вибори і референдум 24 лютого, - Financial Times

Україна розпочинає підготовку до масштабного перезавантаження влади та визначення майбутнього країни.

Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого, повідомила газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування.

Ще минулого тижня було відомо, що в рамках структури, яку обговорюють американські та українські переговорники, будь-яка мирна угода буде винесена на референдум, пише Reuters. Українські виборці повинні будуть проголосувати за неї одночасно з участю в національних виборах.

Чиновники обговорювали можливість того, що і вибори, і референдум можуть відбутися вже в травні. У матеріалі йдеться, що Україна вже почала планування президентських виборів паралельно з референдумом щодо перспективної мирної угоди з Росією.

Відео дня

Інші новини про вибори і референдум в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що тільки кожен десятий українець вважає, що вибори треба проводити до припинення вогню. Відзначається, що в разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 23% підтримують проведення виборів.

Арахамія, у свою чергу, назвав ключову умову для виборів. За його словами, вибори президента і референдум можуть пройти одночасно, але тільки за умови, що сам мирний план вже узгоджений усіма сторонами.

Вас також можуть зацікавити новини: