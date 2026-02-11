Російська армія отримала нову партію вдосконалених БМП (відео)

Російський холдинг "Високоточні комплекси" відвантажив Міноборони РФ партію бойових машин піхоти БМП-3. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами росіян, обсяг січневого постачання на 40% перевищив планові показники. Техніка отримала низку доопрацювань, що "підвищують її ефективність та захищеність".
Нова партія машин отримала низку вдосконалень. Кожна машина укомплектована більш сучасною системою радіоелектронної боротьби. Посилено захист днища від підриву, а також збільшено протиосколкову броньову стійкість кормової та передньої частин.
Загалом сьогодні БМП-3 у штатній комплектації суттєво відрізняється від машин, які постачалися армії РФ до початку російсько-української війни.
За останні чотири роки в її конструкцію запровадили десятки змін. До них належать, зокрема, комплекти додаткового захисту – бортові екрани, решітки, комплекти захисту верхньої півсфери та засоби зниження помітності.
Окрім цього, машина отримала спеціальні прилади та апаратуру, що дозволяють підвищити її мобільність та ефективність застосування озброєння.
БМП-3 – що відомо
БМП-3 – це радянська гусенична броньована машина, призначена для доставки військовослужбовців на передову. Вона забезпечує підвищення мобільності, вогневої потужності та рівня захисту особового складу під час бою, зокрема в умовах взаємодії з танковими підрозділами.
Машина має багато недоліків, серед яких – дуже поганий (за сучасними мірками) захист. Раніше самі росіяни порівняли американську M2 Bradley зі своєю БМП-3 та дійшли вкрай невтішних для себе висновків.
Було виявлено, що М2 Bradley має серйозну перевагу у протиснарядній та протикульній стійкості, а також у протимінному захисту.
Ці недоліки призвели до великих втрат серед БМП-3. Станом на літо 2025 року редактори Oryx Blog знайшли фото- чи відеопідтвердження безповоротної втрати безповоротної втрати російськими військами понад 640 бойових машин піхоти сімейства БМП-3.
Водночас, росіяни не мають реальних альтернатив радянським БМП. Принципово нові платформи станом на 2025 рік лише проходили випробування.