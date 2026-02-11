Російська армія отримала нову партію вдосконалених БМП (відео)

За останні чотири роки в конструкцію БМП-3 впровадили десятки змін.

Російський холдинг "‎Високоточні комплекси"‎ відвантажив Міноборони РФ партію бойових машин піхоти БМП-3. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами росіян, обсяг січневого постачання на 40% перевищив планові показники. Техніка отримала низку доопрацювань, що "‎підвищують її ефективність та захищеність"‎.

Нова партія машин отримала низку вдосконалень. Кожна машина укомплектована більш сучасною системою радіоелектронної боротьби. Посилено захист днища від підриву, а також збільшено протиосколкову броньову стійкість кормової та передньої частин.

Загалом сьогодні БМП-3 у штатній комплектації суттєво відрізняється від машин, які постачалися армії РФ до початку російсько-української війни.

За останні чотири роки в її конструкцію запровадили десятки змін. До них належать, зокрема, комплекти додаткового захисту – бортові екрани, решітки, комплекти захисту верхньої півсфери та засоби зниження помітності.

Окрім цього, машина отримала спеціальні прилади та апаратуру, що дозволяють підвищити її мобільність та ефективність застосування озброєння.

БМП-3 – що відомо

БМП-3 – це радянська гусенична броньована машина, призначена для доставки військовослужбовців на передову. Вона забезпечує підвищення мобільності, вогневої потужності та рівня захисту особового складу під час бою, зокрема в умовах взаємодії з танковими підрозділами.

Машина має багато недоліків, серед яких – дуже поганий (за сучасними мірками) захист. Раніше самі росіяни порівняли американську M2 Bradley зі своєю БМП-3 та дійшли вкрай невтішних для себе висновків.

Було виявлено, що М2 Bradley має серйозну перевагу у протиснарядній та протикульній стійкості, а також у протимінному захисту.

Ці недоліки призвели до великих втрат серед БМП-3. Станом на літо 2025 року редактори Oryx Blog знайшли фото- чи відеопідтвердження безповоротної втрати безповоротної втрати російськими військами понад 640 бойових машин піхоти сімейства БМП-3.

Водночас, росіяни не мають реальних альтернатив радянським БМП. Принципово нові платформи станом на 2025 рік лише проходили випробування.

