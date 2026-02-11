Норвегія готується до гіршого: генерал припустився вторгнення Росії з півночі

Біля норвезьких кордонів розміщено серйозний російський ядерний арсенал.

Норвегія припускає можливість російського вторгнення, тому вже готується до сценарію, за якого РФ спробує захопити частину норвезької території.

Про це в інтерв'ю виданню The Guardian сказав головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

Чому РФ може напасти на Норвегію

Генерал пояснив, що Кремль може вдатися до наземного вторгнення, щоб убезпечити свій ядерний арсенал на Кольському півострові поблизу норвезького кордону.

Крістофферсен акцентував, що саме ці потужності, включаючи атомні підводні човни та ракети, є єдиним ресурсом росіян, який реально загрожує США.

"Ми не відкидаємо такої можливості, адже Росія все ще здатна вдатися до цього для захисту свого ядерного потенціалу та можливостей другого удару. Це той сценарій на крайній півночі, до якого ми готуємося", деталізував головнокомандувач норвезьких збройних сил.

Крістофферсен припустив, що зараз РФ не має на меті повного завоювання Норвегії, але контроль над деякими норвезькими територіями може стати для Москви стратегічно необхідним у разі конфлікту з НАТО. Він додав, що підготовка норвезької армії включає як відбиття традиційного нападу, так і протидію гібридним загрозам та диверсіям.

Щодо норвезького архіпелагу Шпіцберген, на якому є російське поселення і який, згідно з договором 1920 року, має статус демілітаризованої зони, Крістофферсен сказав, що росіяни "дотримуються угоди", тому й Норвегія не планує там розміщувати військових.

Про війну в Україні

Коментуючи війну в Україні, генерал застеріг РФ, що утримання окупованих територій неминуче стане дуже дорогим і виснажливим.

"Захопити територію часто дуже легко, але утримати її дуже, дуже важко. Всі експансіоністські держави стикалися з цим", – наголосив норвезький генерал.

Війна в Україні і Норвегія

У січні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що його країна терміново виділяє $400 млн на задоволення потреб України в енергетичній сфері, а також на бюджетну підтримку.

"Ми сьогодні оголошуємо про новий пакет підтримки з негайним виділенням на суму $400 млн", - сказав тоді Ейде.

