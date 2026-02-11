РФ стала рідше бити по Україні із субмарин: Плетенчук пояснив причину

На його думку, обслуговування, якого потребують підводні човни у доках, є великим ризиком для РФ через загрозу ураження з боку України.

Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря, хоча раніше саме вони були головними носіями крилатих ракет, які ворог активно застосовував для ударів по Україні, але зараз це – великий ризик. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, упродовж останніх двох років РФ робила ставку саме на підводний флот. Ключовою перевагою субмарин була їхня прихованість – вони могли непомітно виходити в море та завдавати ракетних ударів. Втім останнім часом активність таких човнів суттєво знизилася.

Плетенчук пояснив це складністю їхньої експлуатації. Підводні човни потребують регулярного технічного обслуговування – у доках або біля причалів, що робить їх вразливими для ударів. Саме під час стоянки Росія втратила у Криму підводний човен проєкту 636 "Варшав'янка" – "Ростов-на-Дону", який знищила українська авіація. Ще один аналогічний човен було втрачено в Новоросійську.

"Підводний човен – це складний механізм, який потребує дотримання умов експлуатації й обслуговування. А будь-яке обслуговування зараз – це ризик", – наголосив речник.

Наразі, за його даними, у складі Чорноморського флоту РФ залишилися лише два підводні човни – носії крилатих ракет. Третя субмарина – проєкту "Палтус" – не пристосована для використання "Калібрів".

"Відповідно, вони мають цей ресурс зберегти... Можливо, це є однією з причин, чому темп експлуатації цих носіїв знизився. Але це може бути лише однією з причин…", - сказав речник.

Водночас у строю перебувають п’ять надводних носіїв "Калібрів": три малі ракетні кораблі проєкту "Буян" із вісьмома пусковими установками кожен, а також фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Саме їх противник нині частіше залучає до ракетних атак.

Проблеми з базуванням флоту РФ у Новоросійську

Раніше речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, що через сезонні шторми вихід із гавані в Новоросійську (РФ) значно ускладнений. Відповідно, через погодні умови, високі хвилі та вітер завантажувати ракети "Калібр" небезпечно.

Також військовий розповів, що виходи з гавані у Новоросійську непрості. Водночас ворожа авіація залишається активною, хоча певним чином й вона залежить від погодних умов, але не так, як кораблі.

