Європарламент закликав ввести нові санкції проти РФ через 'холодомор' в Україні, - DW

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Росія використовує зиму як зброю та прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні.

Росія здійснює атаки на українські електростанції та інші об'єкти критичної інфраструктури в сильні морози, щоб зламати опір і силу духу українців. В Європарламенті під час дебатів, які пройшли у вівторок, 10 лютого, заявили, що обов'язок Європи - підтримати українців не лише гуманітарною допомогою, а й зброєю для посилення спроможностей протиповітряної оборони цієї країни, а також ввести новий, 20-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє Deutsche Welle.

"Світ бачить та чудово розуміє, що жахливі руйнування енергетичної інфраструктури України - це не випадкові чи супутні наслідки воєнних дій, а систематичні, навмисні удари, спрямовані на те, щоб занурити цивільне населення в темряву та холод", - заявила під час свого виступу єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Вона зазначила, що Росія використовує зиму як зброю та прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні.

Єврокомісарка з питань розширення підкреслила, що жорсткі злочини проти українців матимуть наслідки та пообіцяла, що Європа посилить тиск на Росію.

Німецький євродепутат від групи соціалістів Тобіас Кремер заявив, що група євродепутатів, які нещодавно відвідали Київ, на власні очі побачила, "що терор Путіна проти населення України, - реальний".

"Не маючи змоги виграти битву на полі бою, Путін цілиться в цивільне населення - жінок, дітей, людей похилого віку. При температурі в -27 українці зараз без опалення, електрики та води, проте я не зустрів жодного українця, який би був готовий здатися", - зауважив Кремер.

Литовський євродепутат-ліберал Петрас Ауштрявічюс поділився, що ракетні удари по українських ТЕС та ТЕЦ у найхолодніші зимові місяці спричинили гуманітарну катастрофу національного масштабу, від якої потерпають сотні тисяч українців.

"Знищуючи енергетичну інфраструктуру України, Росія вчиняє злочини, які рівноцінні геноциду та злочинам проти людяності, які має розглядати спеціальний трибунал", - сказав він.

Ауштрявічюс закликав визнати, що за цих обставин Євросоюз "не зміг надати Україні необхідної підтримки для захисту її неба".

"Кожна російська ракета чи безпілотник, що вражає ціль, служить нагадуванням про невиконані обіцянки", - додав він.

В матеріалі зазначається, що під час дебатів навіть євродепутати від лівих сил, які часто уникають різких заяв на адресу Росії, закликали тиснути на Москву санкціями.

"Путін атакує українців сильніше, ніж будь-коли, щоб зламати їх опір і змусити до поступок на переговорах", - висловила думку євродепутатка від Швеції Лі Андерсон, яка входить до складу цієї політичної групи.

Вона вважає, що ЄС варто ввести жорсткіші санкції проти "тіньового флоту" РФ і надавати більшу фінансову та військову підтримку Києву.

Водночас, як йдеться в статті, депутати від правих сил Європарламенту продовжували звинувачувати керівництво ЄС у русофобії.

"Поки лідери США та РФ намагаються припинити війну, Євросоюз робить усе можливе, щоб ця війна не припинилася", - сказав болгарський євродепутат від праворадикальної групи "Європа суверенних націй" Петро Волгін.

Як підкреслило видання, виступ Волгіна викликав обурені вигуки в залі. Німецький євродепутат від групи Зелених Даміан Безелаґер пояснив колегам у залі Європарламенту, що означає слово "холодомор".

"Його прямий переклад - смерть через холод. Це воєнний злочин, про який ви мали б дізнатися з підручників історії, але не у Європі 2026 року", - сказав депутат.

Він закликав колег зупинити його та додав, що це "реальність, спричинена путінськими бомбами", від якої потерпають наразі українці.

Наслідки атак РФ по енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що в Києві наступної зими будуть графіки відключень світла, оскільки до того часу не вдасться компенсувати зруйновану генерацію. Харченко зазначив, що до наступного опалювального сезону, в кращому разі буде відновлено, щонайбільше 30% потужностей генерації, яку мала столиця України до 9 січня 2026 року. Експерт очікує, що в столиці України запустять щонайменше 108-110 МВТ газотурбінних установок. Він додав, що процес встановлення вже відбувається.

Також ми писали, що член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк висловив сподівання, що до початку наступного опалювального сезону вдасться відновити усі пошкоджені ворогом ТЕЦ в Києві. Нагорняк визнав, що швидко відновити Дарницьку ТЕЦ, на жаль, не вдасться. Він додав, що в Києві необхідно також будувати резервні енергетичні потужності. Депутат запевнив, що уряд буде максимально робити все, щоб відновити повноцінну й сталу роботу підстанцій "Укренерго".

